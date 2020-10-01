Сгибающиеся смартфоны Xiaomi выйдут в 2021 году по цене ниже, чем у конкурентов

Китайские источники сообщили, что смартфоны Xiaomi, оснащенные сгибающимися экранами, появятся на рынке в следующем году. Речь идет не об одном смартфоне, а о целой линейке подобных устройств.
Еще в начале прошлого года Лин Бин (Lin Bin), соучредитель Xiaomi и вице-председатель Xiaomi Group, продемонстрировал прототип смартфона, экран которого складывался в двух местах. В разложенном состоянии пользователи получают небольшой планшет, а в сложенном устройство помещается в карман джинсов.
Лин Бин ранее заявил, что мобильный телефон Xiaomi с двойным складыванием должен преодолеть ряд технических проблем, а также получить адаптированную версию MIUI. Вполне возможно, что именно Xiaomi выпустит первый в мире складной смартфон, который сгибается в двух местах.
Источники ожидают, что Xiaomi удивит общественность ценой своего первого сгибающегося смартфона, которая будет гораздо ниже, чем у конкурентов.