Сгибающиеся смартфоны Xiaomi выйдут в 2021 году по цене ниже, чем у конкурентов

Китайские источники сообщили, что смартфоны Xiaomi, оснащенные сгибающимися экранами, появятся на рынке в следующем году. Речь идет не об одном смартфоне, а о целой линейке подобных устройств.

Еще в начале прошлого года Лин Бин (Lin Bin), соучредитель Xiaomi и вице-председатель Xiaomi Group, продемонстрировал прототип смартфона, экран которого складывался в двух местах. В разложенном состоянии пользователи получают небольшой планшет, а в сложенном устройство помещается в карман джинсов.