22:38
USD 79.60
EUR 93.20
RUB 1.01
Техноблог

Сгибающиеся смартфоны Xiaomi выйдут в 2021 году по цене ниже, чем у конкурентов

Китайские источники сообщили, что смартфоны Xiaomi, оснащенные сгибающимися экранами, появятся на рынке в следующем году. Речь идет не об одном смартфоне, а о целой линейке подобных устройств.

Еще в начале прошлого года Лин Бин (Lin Bin), соучредитель Xiaomi и вице-председатель Xiaomi Group, продемонстрировал прототип смартфона, экран которого складывался в двух местах. В разложенном состоянии пользователи получают небольшой планшет, а в сложенном устройство помещается в карман джинсов.
 

Лин Бин ранее заявил, что мобильный телефон Xiaomi с двойным складыванием должен преодолеть ряд технических проблем, а также получить адаптированную версию MIUI. Вполне возможно, что именно Xiaomi выпустит первый в мире складной смартфон, который сгибается в двух местах.

Источники ожидают, что Xiaomi удивит общественность ценой своего первого сгибающегося смартфона, которая будет гораздо ниже, чем у конкурентов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/167061/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Сверхтонкую камеру для смартфонов придумали российские ученые
Пользователи смартфонов переходят на доступные модели
realme — новый ТОП среди смартфонов за свою стоимость
Определены самые мощные на сегодня Android-смартфоны
Xiaomi готовит к выпуску новый флагман Mi 10T Pro с огромным аккумулятором
Первый в мире дисплей, который не вредит глазам, создали в Китае
Представлены новые и недорогие смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro
Прошла официальная презентация первого в мире смартфона со скрытой камерой
Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi
Забор из iPhone сделал себе работник сервисного центра Apple
Популярные новости
Пользователи смартфонов переходят на&nbsp;доступные модели Пользователи смартфонов переходят на доступные модели
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;Услуги ГРС&raquo; появились новые возможности В мобильном приложении «Услуги ГРС» появились новые возможности
&laquo;Самый быстрый&raquo; электросамолет в&nbsp;мире испытала Rolls-Royce «Самый быстрый» электросамолет в мире испытала Rolls-Royce
Сверхтонкую камеру для смартфонов придумали российские ученые Сверхтонкую камеру для смартфонов придумали российские ученые
Бизнес
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
Сервис &laquo;Киоск&raquo; от&nbsp;MegaCom: топовые журналы в&nbsp;вашем смартфоне Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые журналы в вашем смартфоне
MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от&nbsp;имени политических партий MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политических партий
1 октября, четверг
22:15
Сгибающиеся смартфоны Xiaomi выйдут в 2021 году по цене ниже, чем у конкурентов Сгибающиеся смартфоны Xiaomi выйдут в 2021 году по цене...
21:47
В сезонных простудах разглядели надежду на иммунитет от COVID-19
21:23
Водитель умудрился перевернуть свою легковушку, наехав на припаркованное авто
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 октября: в некоторых районах дожди
20:46
Выборы-2020. Журналисты промониторят соцсети на использование языка вражды