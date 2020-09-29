Сверхтонкую камеру для смартфонов придумали российские ученые

Ученые Самарского университета имени Сергея Королева придумали, как создать супертонкую камеру с почти нулевой толщиной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научный журнал Sensors.

Объектив на основе отражающей кольцевой гармонической линзы можно использовать в компактных мобильных гаджетах, например, в смартфонах, видеорегистраторах и охранных камерах.

Ключевой результат исследования сотрудников университета — принципиальная возможность сделать планарную (с почти нулевой толщиной) изображающую систему, заявил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.

«У нас давно практически вся электроника планарная, но размеры оптики в тех же телефонах мешают сделать их еще тоньше. А наш объектив превращается в пленку на поверхности такой же пленочной электроники. Оптика наконец-то сможет сравняться по компактности с электроникой», — рассказал он РИА Новости.

По словам ученых, в основе изобретения система Кассегрена (XVII век), которую до сих пор используют в телескопостроении. Также его созданию помогла недавно появившаяся технологическая возможность изготавливать гармонические линзы с высокой точностью.

Уникальность нашей камеры в минимизации ее размеров. К ней проявляют интерес зарубежные производители смартфонов. Роман Скиданов

«Кроме того, концепция компактного объектива предложена для проекта Starshot по запуску аппарата к звезде Альфа Центавра. Сегодня мы официально участвуем в нем», — заметил он.

В дальнейшем ученые планируют совершенствовать технологию и преодолевать недостатки схемы: малую светосилу и высокое светорассеяние.