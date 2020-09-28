Пользователи смартфонов переходят на доступные модели

Доступные по цене смартфоны стали востребованы даже в странах, где раньше на их покупке не экономили. По данным аналитиков IDC, мобильные устройства стоимостью менее $400 составят 73 процента мировых поставок мобильных телефонов в 2020-м.

Больше всего во втором квартале этого года потребители отдавали предпочтение гаджетам с ценой от $100 до $400, что позволило этой ценовой категории занять 60 процентов мирового рынка смартфонов. Наиболее активно такие устройства покупались на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Интересно, что в США, где традиционно востребованы достаточно дорогие модели смартфонов, вырос спрос на доступные устройства с ценником до $200 — с 20 до 27 процентов.

На средний ценовой сегмент, который колеблется от $400 до $600, пришлось 11,6 процента поставок. По итогам второго квартала 2020 года он вырос на 4 процента. Наиболее активно такие смартфоны покупали в Китае, где их доля увеличилась с 8 до 21 процента.

Аналитики прогнозируют, что спрос на модели с ценой от $100 до $400 будет продолжать расти, поскольку пользователи все чаще предпочитают доступные устройства. Смартфоны 5G будут становиться все более популярными, их средняя стоимость в 2024-м составит $465.

В текущем году будет продано 278 миллионов телефонов с поддержкой 5G. Более 62 процентов из них, то есть около 172 миллионов, будут проданы на рынке КНР.