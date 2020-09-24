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Техноблог

В Израиле появилась дорога с беспроводной зарядкой электромобилей

Фото Tel Aviv-Yafo Municipality. Дорога с беспроводной зарядкой электромобилей

Власти муниципалитета Тель-Авив-Яффа, израильского стартапа ElectReon и автобусной компании Dan, которая занимается перевозками в округе Гуш-Дан, объявили о начале эксперимента по проверке беспроводной зарядки электромобилей, встроенной в дорожное полотно. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

В качестве пилотного участка выбрали двухкилометровую дорогу, связывающую автобусным маршрутом железнодорожную станцию «Тель-Авив — Университет» и автобусную станцию «Клацкин». После реконструкции, которая завершилась в сентябре, 600-метровый участок дороги оснастили спрятанными в асфальт зарядными катушками и всем необходимым для их работы оборудованием.

Tel Aviv-Yafo Municipality
Фото Tel Aviv-Yafo Municipality. Дорога с беспроводной зарядкой электромобилей

Ожидается, что эксперимент начнется через два месяца, которые потребуются компании Dan для перевода своих электробусов с запасом хода без подзарядки до 250 километров на конденсаторы вместо обычных литий-ионных батарей и установку систем беспроводной зарядки под днищем общественного транспорта.

В рамках эксперимента проверят возможность беспроводной зарядки на ходу в целом и эффективность системы в частности. Если пилотный проект сочтут удачным, то сеть таких дорог расширят. Кроме того, такие зарядки могут появиться на парковках, конечных остановках электробусов и в парках, где ночует техника.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/166280/
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