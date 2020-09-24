Впервые за последние десять лет Википедия обновляет дизайн

Википедия впервые за 10 лет обновляет дизайн. Об этом сообщается на сайте diff.wikimedia.org.

«Википедия остается важнейшим и широко используемым ресурсом знаний во всем мире на протяжении последних двух десятилетий. За это время сайт значительно расширился и стал содержать беспрецедентное количество достоверной и полной информации, включая 53 миллиона статей на более чем 300 языках. В то время как содержание Википедии быстро росло, наш интерфейс не поспевал за ним. Мы гордимся тем, что наш сайт является более прямым, простым и свободным от рекламы, чем остальной интернет. Тем не менее дизайн настольной Википедии и других проектов Фонда Викимедиа за последние 10 лет не претерпел существенных изменений, оставив некоторые элементы навигации сайта неуклюжими и подавляющими читателей и редакторов, основная цель которых — создавать, изучать и курировать контент», — говорится в сообщении.

▪️ На платформе упростят пропуск определенных разделов страницы без необходимости прокручивать страницу вниз;

▪️ пользователям станет проще сворачивать меню в левой части каждой страницы, чтобы сократить нерелевантный контент и ссылки;

▪️ на сайт добавят удобную кнопку для переключения языка страницы;

▪️ Википедия также внесет улучшения в инструмент поиска на сайте, чтобы упростить поиск других страниц, и изменит конфигурацию логотипа.

Весь редизайн должны закончить к концу 2021 года.