Википедию планируют наполнить историями успешных женщин Кыргызстана. Общественный Фонд «Институт Медиа Полиси» набирает команду волонтеров — студентов в проект «WikiGap. Женщины Кыргызстана». Об этом сообщили на странице фонда в Facebook.

Цель проекта — способствовать уменьшению информационного пробела о кыргызских женщинах в Википедии.

В рамках проекта волонтеров обучат основам заполнения всемирно известной онлайн-энциклопедии, рассмотрят все возможные каналы сбора информации о женщинах Кыргызстана, научат готовить материалы для Википедии, зарегистрируют в ней в качестве редакторов.

Для участия в волонтерской практике необходимо до 31 октября заполнить анкету и написать мотивационное письмо, почему хотите стать частью проекта по ссылке.

Требования к кандидатам:

старше 18 лет;

опытный пользователь ПК;

грамотное письмо;

наличие гаджета с видеокамерой и аудиосистемой (для прохождения онлайн-обучения и написания материалов);

языковые навыки: кыргызский, русский, английский (приветствуется).

Продолжительность волонтерской практики — 4 месяца (ноябрь 2021-го — февраль 2022-го). График волонтерской работы — не менее 12 часов в неделю.