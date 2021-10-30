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Общество

Википедию планируют наполнить историями успешных женщин Кыргызстана

Википедию планируют наполнить историями успешных женщин Кыргызстана. Общественный Фонд «Институт Медиа Полиси» набирает команду волонтеров — студентов в проект «WikiGap. Женщины Кыргызстана». Об этом сообщили на странице фонда в Facebook.

Цель проекта — способствовать уменьшению информационного пробела о кыргызских женщинах в Википедии.

В рамках проекта волонтеров обучат основам заполнения всемирно известной онлайн-энциклопедии, рассмотрят все возможные каналы сбора информации о женщинах Кыргызстана, научат готовить материалы для Википедии, зарегистрируют в ней в качестве редакторов.

Для участия в волонтерской практике необходимо до 31 октября заполнить анкету и написать мотивационное письмо, почему хотите стать частью проекта по ссылке.

Требования к кандидатам:

  • старше 18 лет;
  • опытный пользователь ПК;
  • грамотное письмо;
  • наличие гаджета с видеокамерой и аудиосистемой (для прохождения онлайн-обучения и написания материалов);
  • языковые навыки: кыргызский, русский, английский (приветствуется).

Продолжительность волонтерской практики — 4 месяца (ноябрь 2021-го — февраль 2022-го). График волонтерской работы — не менее 12 часов в неделю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212176/
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Википедию планируют наполнить историями успешных женщин Кыргызстана