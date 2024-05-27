Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Вики любит Землю»

В Кыргызстане с 10 мая по 20 июня проходит фотоконкурс «Вики любит Землю — 2024». Об этом сообщили в ОО «Кадам».

«Это уникальное событие призвано выявить и подчеркнуть красоту и разнообразие

природы, культурного наследия и достопримечательностей нашей страны через объектив

Википедии. «Вики любит Землю» — это глобальная инициатива, которая объединяет

участников со всего мира в создании и распространении свободных фотографий,

отражающих разнообразие и красоту природы и культурных объектов», — отметили в ОО.

Конкурс дает возможность каждому жителю Кыргызстана выразить свою любовь к родной земле через участие в создании свободного контента, который будет доступен всему миру через Википедию.

Авторы лучших фотографий получат возможность участвовать в конкурсе на

международном уровне «Вики любит Землю — 2024» и выиграть призы.

Подробнее о конкурсе можно посмотреть на сайте по ссылке.