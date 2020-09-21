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Техноблог

Сразу 27 древних саркофагов обнаружили египетские археологи

Фото EPA. Сначала ученые обнаружили 13 саркофагов, потом — еще 14

Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет, обнаружили в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей — Саккаре, в 30 километрах к югу от Каира. Находятся ли внутри них мумии, пока неизвестно, сообщило ВВС.

В начале сентября в обнаруженном подземном помещении нашли 13 деревянных гробов, а затем еще 14, говорится в заявлении египетского министерства по делам древностей.

«Первичное обследование показало, что все саркофаги запечатаны и не открывались с момента захоронения», — отметили в ведомстве.

EPA
Фото EPA. Один из наиболее хорошо сохранившихся саркофагов в Саккаре
На опубликованных фото хорошо видны сохранившиеся цветные саркофаги и мелкие артефакты, искусно сделанные и украшенные.

Это одна из самых крупных находок такого рода в истории.

Информацию о ней отсрочили до момента, когда министр Халед Анани посетил место раскопок и поблагодарил сотрудников за самоотверженную работу в трудных условиях. Подземное помещение находится на дне колодца на глубине 11 метров.

EPA
Фото EPA. Рабочим приходилось спускаться к месту раскопок через специальный колодец
Раскопки и изучение находок продолжаются. Министерство заявило, что надеется «раскрыть больше тайн» на ближайшей пресс-конференции.

EPA
Фото EPA. По словам экспертов, к находкам никто не прикасался с момента их захоронения
Саккара являлась грандиозным кладбищем на протяжении трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокара.

EGYPTIAN MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES
Фото EGYPTIAN MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES. На некоторых саркофагах сохранились нарисованные украшения
С XXIII века до н.э. фараонов там не хоронили, но погребение менее важных персон продолжалось до римских времен.

EGYPTIAN MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES
Фото EGYPTIAN MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES. Одна из более скромных находок
Саккара включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/165824/
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