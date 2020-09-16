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Техноблог

Презентация Apple. iPhone 12 не показали, но есть новые часы и iPad

Впервые за долгие годы мероприятие Apple в сентябре прошло без самой ожидаемой новинки года — новой версии iPhone. Вместо этого показали обновления для других гаджетов компании — Apple Watch и iPad.

По мнению инсайдеров, iPhone 12 общество увидит только в октябре. Причина этому — проблемы с поставками на фоне пандемии коронавируса.

Главной новой функцией часов Apple Watch Series 6 стало измерение уровня кислорода в крови. Этот параметр важен не только спортсменам для тренировок, но и обычным людям — низкий кислород в крови может провоцировать головные боли, плохое самочувствие и множество других симптомов.

Часы смогут предупредить, что этот показатель сильно упал, чтобы проветрить помещение или выйти на прогулку. Уровень кислорода будет замеряться постоянно, даже во время сна.

Работают часы на новом процессоре Apple S6 — он на 20 процентов мощнее предыдущего. Благодаря новому чипу Series 6 умеют измерять изменение высоты над уровнем моря в режиме реального времени — это пригодится при подъеме в гору. Новый экран будет лучше расходовать заряд и учитывать освещение вокруг.

Впервые в истории линейки Apple Watch появятся в двух новых цветах — синем и красном. Синий цвет, по слухам, станет новым оттенком для линейки iPhone 12. В дополнение к новым цветам представили новые ремешки: тканевые с плетением плюс слитные силиконовые.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/165278/
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