Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля

Samsung изменит привычный график запуска флагманской линейки Galaxy S и вместо января покажет новинки в феврале. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Эван Бласс.

Он подтвердил ранее появившуюся информацию, в которой заявлялось, что Samsung Galaxy S26 покажут 25 февраля.

Samsung не планирует повышать цены не только на линейку Galaxy S26, но и на складные модели Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, выход которых ожидается летом.

Причиной задержки новинок серии Galaxy S26 называют пересмотр продуктовой стратегии. Так, Samsung отказалась от сверхтонкого Galaxy S26 Edge и в сжатые сроки вернула в линейку модель Galaxy S26+, что осложнило подготовку к запуску и не позволило уложиться в стандартные сроки.

Таким образом, серия будет представлена тремя моделями: базовой Galaxy S26, ее увеличенной версией S26+ и флагманским Galaxy S26 Ultra. Первые два смартфона получат фирменный чип Exynos 2600, тогда как Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5.
