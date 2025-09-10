09:10
Apple представила iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании

Очередная презентация Apple под названием Awe Dropping прошла в кампусе Apple Park в Купертино. Корпорация представила iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании.

iPhone 17 выйдет в пяти цветах: голубом, лавандовом, розовом, белом и зеленом. В линейку гаджетов также вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом 5,6 миллиметра — iPhone 17 Air. В трех цветах, в том числе оранжевом, представлен iPhone 17 Pro с толстым корпусом из алюминия, увеличенным аккумулятором и новой системой охлаждения.

На презентации также показали новые наушники и часы. AirPods Pro 3 смогут мгновенно переводить иностранную речь в режиме реального времени и подойдут к любым ушам благодаря пяти комплектам амбушюр. А Apple Watch Series 11 научились измерять давление и мониторить сон.

Также корпорация показала ремешок через плечо для iPhone, доступный в 10 цветах. Сам новый чехол придется покупать отдельно.

После презентации акции Apple стремительно полетели вниз.

Цены на новые iPhone в США начинаются от $799.  
