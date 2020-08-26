WhatsApp улучшит функцию борьбы с «мусорными» сообщениями и фото

У WhatsApp много полезных функций, но он страдает от невозможности сгружать неиспользуемые данные в «облако». Если долгое время пользоваться мессенджером, старые фотографии и видеозаписи займут слишком много места. Однако скоро разработчики исправят этот недостаток, сообщил портал WABetaInfo.

По его данным, в WhatsApp появится возможность просмотреть самые тяжелые файлы и удалить их, если в них нет потребности. Для этого в приложении полностью переработают соответствующий раздел. Пользователю покажут, сколько места занимает кэш WhatsApp, какие файлы тяжелее всего и в каких чатах больше «мусора».

Основная часть «мусора», который накапливается приложением, может быть связана с передаваемыми файлами из различных групп. С обновленным интерфейсом вы можете легко понять, что загружено и что можно удалить. В новых разделах вы увидите свои чаты и диалоги и сколько места они занимают.

Новая функция пока в разработке. О сроках запуска пока ничего неизвестно.