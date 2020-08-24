Apple в ближайшие месяцы прекратит производство нескольких iPhone

В октябре Apple должна представить линейку iPhone 12, которая включает сразу четыре смартфона. С выходом нового поколения флагманов компания, скорее всего, откажется от ряда старых устройств, сообщил портал Gizmochina.

Информация поступила от инсайдера @iAppleTimes в его Twitter-аккаунте. По словам источника, Apple прекратит поставки iPhone XR, одного из самых своих популярных смартфонов последних лет. Альтернативой должен стать iPhone SE 2020 года.

Для тех, кому не нужен последний флагман, но интересен большой экран, компания сохранит iPhone 11 — преемника XR. Он получит более низкую стартовую цену $549 вместо $699. Помимо бюджетного флагмана 2018 года из продажи исчезнут iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, поскольку у них появятся современные альтернативы.