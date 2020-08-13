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Техноблог

Для стран Центральной Азии разработали антифейковый игровой проект

Для стран Центральной Азии разработали антифейковый игровой проект, с помощью которого молодежь сможет противодействовать дезинформации и языку вражды в игровой атмосфере. Об этом пишет Factcheck.kz.

Отмечается, что проект разработали для молодежи Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Он включает в себя два компонента.

Первый — игровая платформа QLEVER. Это образовательно-развлекательный интернет-портал, доступный для смартфонов на Android, действует также веб-сайт.

Навыки определения фейковой информации и языка вражды прививаются с помощью интеллектуальной игры.

Образовательное наполнение здесь основано на реальных примерах ненавистнических высказываний, фальсификаций и манипуляций, которые выявлены с помощью специальных исследований в регионе.

Второй компонент проекта BRYCA — расширение доступа к образовательным материалам по медиаинформационной грамотности. Деятельность в этом направлении имеет богатый опыт, который был получен при разработке онлайн-платформы «Медиа Сабак», а также нескольких пособий по медиаграмотности. Платформу дополнят новыми материалами на русском, казахском, кыргызском, узбекском и таджикском языках.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/162447/
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