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Техноблог

Новым флагманом Xiaomi станет смартфон Mi 10 Ultra

Новым флагманом китайского бренда Xiaomi станет смартфон Mi 10 Ultra. Об этом стало известно инсайдерам.

По мнению специалиста, гаджет создается специально к юбилею компании Xiaomi. В его основу ляжет высокопроизводительный процессор Snapdragon 865. Объем оперативной памяти составит 8 или 12 Гб, встроенной – 256 или 512 Гб.

Уже известно, что новый смартфон получит дисплей AMOLED, на котором частота обновления картинки достигнет 120 Гц. Внутри гаджета также установят процессор Qualcomm Snapdragon 865.

Основная видеокамера в аппарате выглядит немного непривычно. У нее есть перископный модуль, а при включении зума объектив заметно выдвигается вперед. Обращает на себя внимание и мощная зарядка. Проводной вариант – 100 Вт, беспроводной – 55 Вт.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/162068/
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