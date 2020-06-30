Солнечные затмения на Марсе. NASA показало, как они выглядят

На каждой планете (у которой есть естественный спутник) нашей системы можно увидеть солнечное затмение. Однако на всех планетах разные. NASA показало, как этот эффектный процесс выглядит на Марсе, пишет издание «Популярная механика».

Солнечное затмение на Земле возникает, когда Луна проходит непосредственно между планетой-родителем и Солнцем. Наш спутник может перегородить Солнце так, что мы либо совсем не увидим звезду (полные затмения), либо только ее кольцо (кольцевые), либо какую-то маленькую часть (частичные).

Однако на Марсе можно наблюдать только два типа затмений: частичное и кольцевое. И никогда полное. Все дело в спутниках Красной планеты — Фобосе и Деймосе. Они оба слишком малы, чтобы полностью перекрыть солнечный диск.

Затмение Фобоса 4 апреля 2020:

Деймос меньше Фобоса и находится дальше, он кажется крошечным и темным, медленно «плывущим» между Солнцем и Марсом. Фобос больше, ближе и менее регулярен в создании эффектного силуэта на фоне Солнца.

Благодаря камере Mastcam, которая установлена на марсоходе NASA Curiosity, можно посмотреть, как выглядят солнечные затмения на Марсе. Кевин Гилл, ученый-любитель, использовал эти данные и создал видео затмений в реальном времени для обеих марсианских лун.

Затмение Деймоса 28 марта 2020: