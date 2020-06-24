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Техноблог

Неудачный эксперимент. Платежи через WhatsApp запретили

Центральный банк Бразилии приостановил онлайн-платежи в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщило Reuters.

Банк предписал Visa и Mastercard прекратить проведение любых операций и денежных переводов через WhatsApp. Если они не выполнят распоряжение, им может грозить штраф.

Центральный банк Бразилии принял меры против WhatsApp Pay, «чтобы сохранить адекватную конкурентную среду» и позволить банку оценить риски, которые компания создает для конфиденциальности пользователей.

WhatsApp запустил услуги в Бразилии на прошлой неделе, не запрашивая разрешения центрального банка, поскольку WhatsApp Pay действует в качестве посредника между потребителями и финансовыми учреждениями.

По замыслу создателей, оплата посредством WhatsApp Pay в магазинах должна происходить следующим образом. Пользователь должен активировать мессенджер, включить камеру и отсканировать QR-код. После сервис устанавливает связь с банком, который проверяет наличие денежных средств на привязанной к счету карте, и в случае положительного ответа подтверждает транзакцию, которая проводится без комиссии для покупателя.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/157221/
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