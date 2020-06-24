Закат — одно из самых красивых явлений в природе. Хотя, возможно, мы так считаем только потому, что никогда не видели заход Солнца на Уране, Венере или Марсе. NASA показало, как заходит Солнце над другими планетами, сообщил портал «Популярная механика».

Джеронимо Вильянуэва, планетолог из Центра космических полетов NASA, создал визуальную модель заката на Уране, чтобы, когда зонд спустится на эту ледяную планету, он смог интерпретировать химический состав области с помощью изменения света.

Закат на Уране — насыщенная лазурь, которая исчезает в синеве с оттенками бирюзы.

Этот сине-зеленый цвет происходит от взаимодействия солнечного света с атмосферой планеты. Когда свет входит в атмосферу планеты, водород, гелий и метан поглощают длинноволновую красную часть света. Коротковолновые синие и зеленые части света рассеиваются, когда фотоны отражаются от молекул газа и других частиц в атмосфере.

Чтобы проверить точность инструмента, ученый смоделировал заход Солнца и на других космических объектах (Марс, Венера, Уран, Титан, TRAPPIST-1 e). Поскольку эти небесные тела вращаются вдали от солнечного света, во время заката фотоны рассеиваются в разных направлениях в зависимости от их энергии и типов молекул в атмосфере. В результате на каждом объекте получается своя уникальная палитра цветов.

На видео можно увидеть заход через сверхширокий объектив камеры. Белая точка представляет расположение Солнца.

Эти модели небес с разных космических объектов теперь являются новой функцией онлайн-инструмента под названием «Генератор планетарного спектра». Он помогает ученым воспроизвести, как свет передается через атмосферы планет, экзопланет, лун и комет, чтобы понять, из чего состоят их атмосферы и поверхности.