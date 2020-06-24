14:42
USD 75.44
EUR 84.79
RUB 1.09
Техноблог

NASA показало, как заходит Солнце над другими планетами

Закат — одно из самых красивых явлений в природе. Хотя, возможно, мы так считаем только потому, что никогда не видели заход Солнца на Уране, Венере или Марсе. NASA показало, как заходит Солнце над другими планетами, сообщил портал «Популярная механика».

Джеронимо Вильянуэва, планетолог из Центра космических полетов NASA, создал визуальную модель заката на Уране, чтобы, когда зонд спустится на эту ледяную планету, он смог интерпретировать химический состав области с помощью изменения света.

Закат на Уране — насыщенная лазурь, которая исчезает в синеве с оттенками бирюзы.

Этот сине-зеленый цвет происходит от взаимодействия солнечного света с атмосферой планеты. Когда свет входит в атмосферу планеты, водород, гелий и метан поглощают длинноволновую красную часть света. Коротковолновые синие и зеленые части света рассеиваются, когда фотоны отражаются от молекул газа и других частиц в атмосфере.

Чтобы проверить точность инструмента, ученый смоделировал заход Солнца и на других космических объектах (Марс, Венера, Уран, Титан, TRAPPIST-1 e). Поскольку эти небесные тела вращаются вдали от солнечного света, во время заката фотоны рассеиваются в разных направлениях в зависимости от их энергии и типов молекул в атмосфере. В результате на каждом объекте получается своя уникальная палитра цветов.

На видео можно увидеть заход через сверхширокий объектив камеры. Белая точка представляет расположение Солнца.

Эти модели небес с разных космических объектов теперь являются новой функцией онлайн-инструмента под названием «Генератор планетарного спектра». Он помогает ученым воспроизвести, как свет передается через атмосферы планет, экзопланет, лун и комет, чтобы понять, из чего состоят их атмосферы и поверхности.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/157217/
просмотров: 3413
Версия для печати
Материалы по теме
Редкие серебристые облака над Землей сфотографировали из космоса
Над Австралией пролетел зеленый космический объект, напугавший жителей
Ученые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса
Если на Землю прилетят инопланетяне. Ученые спрогнозировали реакцию людей
Астероид, относящийся к категории «потенциально опасных», приближается к Земле
Компания Илона Маска SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль
В Солнечной системе появился троянский астероид с хвостом, как у кометы
Открыта ближайшая к Земле черная дыра
Кропотливая работа. Фотограф создал самый четкий снимок Луны
Первый испытательный полет совершил туристический космоплан VSS Unity
Популярные новости
Новый тип мошенничества под видом борьбы с&nbsp;COVID-19 обнаружили эксперты Новый тип мошенничества под видом борьбы с COVID-19 обнаружили эксперты
Самый мощный в&nbsp;мире суперкомпьютер появился в&nbsp;Японии Самый мощный в мире суперкомпьютер появился в Японии
Неудачный эксперимент. Платежи через WhatsApp запретили Неудачный эксперимент. Платежи через WhatsApp запретили
Недорогие умные детские часы представила Xiaomi Недорогие умные детские часы представила Xiaomi
Бизнес
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
27 июня, суббота
14:11
Кубатбек Боронов: При госзакупках приоритет будет отдан местным компаниям Кубатбек Боронов: При госзакупках приоритет будет отдан...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 27 июня. Сколько денег семья тратит на еду
13:29
У руководителя аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус
13:20
Не больше 300 миллионов сомов. Сколько партия может потратить на выборы
12:57
В город Ош из России вернулись еще 326 кыргызстанцев