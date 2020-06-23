00:51
USD 74.99
EUR 84.65
RUB 1.09
Техноблог

Самый мощный в мире суперкомпьютер появился в Японии

Фото Kyodo. Суперкомпьютер Fugaku

Рейтинг топ-500 самых мощных компьютеров в мире возглавил новый суперкомпьютер из Японии Fugaku. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В специальном тесте производительности High Performance Linpack (HPL) он показал результат 415,5 петафлопса (квадриллионов операций в секунду). Потенциальная пиковая производительность еще выше — заявлено больше 1 тысячи петафлопс. Он работает в 2,8 раза быстрее, чем предыдущий лидер Summit — компьютер IBM, расположенный в Национальной лаборатории Ок-Риджа в Теннесси (США).

Fugaku расположен в японском городе Кобе, его сборку спонсирует государственный университет Рикен. Главная особенность суперкомпьютера не только в его рекордной мощности, еще он построен на базе ARM-процессоров — это 48-ядерные чипы от Fujitsu.

ARM-архитектура используется во всех современных смартфонах, и только сейчас крупные компании пытаются перевести на нее «взрослые» компьютеры.

Новый суперкомпьютер показывает, что ARM-архитектура не только выигрывает в плане энергоэффективности и тепловыделения, но и может составить конкуренцию x86-компьютерам по производительности.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/157113/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Невероятно. Появилось приложение, переносящее реальные объекты на компьютер
Как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку», объяснили японские врачи
Игровая индустрия в Кыргызстане. В Бишкеке прошла выставка игр
В школах Бишкека обновят компьютеры. Заложили больше 13 миллионов сомов
Apple представила самый мощный настольный компьютер Mac Pro
Трон из «Игры престолов», летающая тарелка и другие невероятные компьютеры
В США профессор нашел на чердаке раритетный компьютер возрастом более 30 лет
На 27 школьников в Кыргызстане всего один компьютер
«Гарнитуру» чтения мыслей и общения с компьютерами напрямую разработали в США
Рейтинг самых надежных компьютеров составили сотрудники компании по ремонту
Популярные новости
Скачай! В&nbsp;Кыргызстане появилась первая игра про ала качуу для смартфонов Скачай! В Кыргызстане появилась первая игра про ала качуу для смартфонов
Скоро будет жарко. Как защитить смартфон от&nbsp;самовозгорания при температуре&nbsp;+40 Скоро будет жарко. Как защитить смартфон от самовозгорания при температуре +40
Apple может переименовать iPhone в&nbsp;Apple Phone, а&nbsp;iOS&nbsp;&mdash; в&nbsp;iPhone&nbsp;OS Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
Недорогие умные детские часы представила Xiaomi Недорогие умные детские часы представила Xiaomi
Бизнес
Первая помощь при кожных заболеваниях Первая помощь при кожных заболеваниях
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия &laquo;Топливный класс&raquo; Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
24 июня, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 июня, вторник
23:47
Самый мощный в мире суперкомпьютер появился в Японии
23:29
Мэрия Бишкека приобретет новые автомашины скорой помощи
23:05
Спасая медвежонка, медведица бросилась под колеса автомобиля
22:41
«Я люблю тебя, Россия!». В Кыргызстане подвели итоги песенного конкурса
22:14
Недорогие умные детские часы представила Xiaomi