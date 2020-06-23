Самый мощный в мире суперкомпьютер появился в Японии

Рейтинг топ-500 самых мощных компьютеров в мире возглавил новый суперкомпьютер из Японии Fugaku. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В специальном тесте производительности High Performance Linpack (HPL) он показал результат 415,5 петафлопса (квадриллионов операций в секунду). Потенциальная пиковая производительность еще выше — заявлено больше 1 тысячи петафлопс. Он работает в 2,8 раза быстрее, чем предыдущий лидер Summit — компьютер IBM, расположенный в Национальной лаборатории Ок-Риджа в Теннесси (США).

Fugaku расположен в японском городе Кобе, его сборку спонсирует государственный университет Рикен. Главная особенность суперкомпьютера не только в его рекордной мощности, еще он построен на базе ARM-процессоров — это 48-ядерные чипы от Fujitsu.

ARM-архитектура используется во всех современных смартфонах, и только сейчас крупные компании пытаются перевести на нее «взрослые» компьютеры.

Новый суперкомпьютер показывает, что ARM-архитектура не только выигрывает в плане энергоэффективности и тепловыделения, но и может составить конкуренцию x86-компьютерам по производительности.