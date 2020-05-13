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Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы предложили IT-решения для борьбы с домашним насилием

ПРООН совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) провели первый онлайн-хакатон. Об этом сообщила ООН.

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По данным организации, на одной площадке собрались программисты, дизайнеры, представители кризисных центров, чтобы разработать эффективные цифровые решения для смягчения последствий карантина для детей, женщин, молодежи и людей с инвалидностью.

«В течение 48 часов 53 разработчика трудились над 18 IT-продуктами, которые могут помочь детям и женщинам в трудных жизненных ситуациях», — отметили в ООН.

На форуме стали лучшими три проекта. ClickHelp Bot, Burulay и Smart Jomok — это сервисы, которые помогут гражданам преодолеть последствия изоляции и предупредить семейное насилие.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/152628/
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