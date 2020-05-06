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Техноблог

Новостные издания смогут продавать подписки на своих YouTube-каналах

YouTube планирует разрешить новостным изданиям продавать подписки на собственные цифровые ресурсы через свои каналы. Об этом сообщает Digiday.

Как отмечается, данная мера поможет СМИ повысить монетизацию контента.

Согласно изданию, инициатива будет реализована в рамках программы Google по поддержке новостной индустрии, а тестирование инструмента, предоставляющего возможность продажи подписок на каналах YouTube, начнется в конце этого года.

Инструмент продажи подписок через YouTube будет напоминать членство в каналах, предлагающих какие-либо привилегии, в том числе доступ к эксклюзивному контенту или прямым трансляциям для подписчиков, вносящих ежемесячную плату. Вместо платформенных привилегий пользователям будет предлагаться доступ к контенту издателей, который распространяется на платной основе через их веб-сайты или приложения.

В настоящее время издатели получают 55 процентов дохода от рекламного контента, размещаемого в их видео на YouTube. Однако каналы новостных медиа не пользуются популярностью у рекламодателей, которые опасаются, что их реклама будет транслироваться вместе с роликами на спорные темы. Несмотря на рост количества зрителей, в марте цена за тысячу показов на YouTube снизилась на 20 процентов.

Сами издатели хотели бы получать более высокий процент дохода от транслируемой в их видео рекламы. Многие новостные издательства считают, что инструмент продажи подписок может быть потенциально выгодным, но он вряд ли сможет решить связанные с рекламой проблемы монетизации.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/152043/
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