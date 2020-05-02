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Техноблог

Дизайнеры придумали противовирусный костюм, в котором можно заниматься сексом

Фото Production Club. 3D-модель противовирусного костюма

Лос-анджелесская дизайнерская компания Production Club придумала концепцию защищающего от вирусов костюма под названием Micrashell, который позволит безопасно посещать кинофестивали, концерты и спортивные мероприятия даже во время глобальной пандемии, без риска заразиться и необходимости соблюдать дистанцию в несколько метров. Об этом сообщила «Популярная механика».

Компания называет свою работу «концепцией дизайна средств индивидуальной защиты, которая обеспечивает взаимодействие между людьми в групповой обстановке».

По словам представителей Production Club, Micrashell — это «защищенный от вирусов, простой в управлении, легко дезинфицируемый и просто забавный костюм, позволяющий общаться без дистанцирования».

Костюм покрывает только верхнюю треть тела и оснащен устойчивой к порезам тканью, шлемом для фильтрации воздуха, прозрачным экраном, беспроводной голосовой связью, видеокамерой и, конечно, приложением для смартфона. Огоньки на костюме могут указывать на настроение пользователя и даже отображать сообщения. «Например, эффект радуги выражает радость, а вот статичный красный свет скажет окружающим о том, что вы заняты».

Production Club
Фото Production Club. 3D-модель противовирусного костюма

Хотите выпить или покурить внутри костюма? Нет проблем.

Согласно описанию, каждый пользователь сможет «без проблем курить и употреблять напитки через специальные камеры под шлемом». Поскольку костюм представляет собой полукомбинезон, проблема с отправлением естественных нужд также решена. Кроме того, автор проекта, дизайнер Мигель Рисуэньо, отметил, что пользователи даже смогут заняться любовью, не снимая костюм — секс не должен быть угрозой здоровью.

«Создавая костюм, мы решили не снабжать его множеством футуристических элементов и функций прототипов из научной фантастики, а адаптировали его под современные технологии. Конечная цель проекта — создать инновационное решение для того, чтобы люди могли свободно общаться и развлекаться в компании друг друга без риска заражения», — заявил Мигель Рисуэньо.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/151706/
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