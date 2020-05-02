Тест, выявляющий коронавирус в самом начале заражения, создали в США

Новую тест-систему, с помощью которой можно определить наличие коронавируса в организме в течение 24 часов после заражения, создали специалисты Пентагона. Об этом сообщила газета The Guardian.

Ее разработкой занималось Управление перспективных исследовательских программ минобороны США (DARPA), которое до пандемии вело проект по выявлению отравлений бактериологическим и химическим оружием на ранних стадиях.

Преимущество новой системы перед другими видами тестов состоит в том, что она позволяет обнаружить коронавирус до того, как человек начинает заражать других людей.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США в скором времени смогут тестировать на коронавирус до пяти миллионов человек в день, сообщило ИА REGNUM.