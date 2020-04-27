Facebook запускает сервис для видеоконференций Messenger Rooms. Он позволяет создавать комнаты видеозвонков, к которым могут присоединиться в режиме реального времени до 50 человек.

Американская компания запускает собственный сервис групповых видеозвонков, популярность которых резко возросла в условиях пандемии коронавируса. О создании новой программы объявил Марк Цукерберг.

«Мы в Facebook стараемся делать так, чтобы вы не чувствовали разлуки с людьми, которые вам не безразличны, даже когда вы не можете физически быть рядом», — сказал он.

По словам Марка Цукерберга, сервис позволяет создавать так называемые комнаты видеозвонков, к которым могут присоединиться в режиме реального времени до 50 человек. Ограничений по длительности звонков не будет. Он особо акцентировал внимание на том, что желающие присоединиться к беседе необязательно должны быть зарегистрированы в приложениях Facebook.

Messenger Rooms будет работать в Instagram, WhatsApp, но им смогут воспользоваться даже те, кто не зарегистрирован ни в одном из сервисов. Создатель группового видеозвонка сможет просто поделиться ссылкой на беседу со всеми желающими, и они, перейдя по ней, сразу подключатся к разговору.