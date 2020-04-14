Новый iPhone сделают похожими на iPad

Пандемия коронавируса не повлияет на планы Apple. Компания осенью 2020 года представит новое поколение iPhone. По информации Bloomberg , публике будут представлены сразу четыре смартфона — два на замену iPhone 11 и по одному на смену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Особенностью новых гаджетов станет дизайн, который выполнят в стилистике одновременно и iPhone 5, представленного в 2012 году, и планшета iPad Pro образца 2018 года — как минимум две флагманские модели нового iPhone получат рамку из нержавеющей стали и плоский экран, а сам корпус гаджетов будет иметь не округлую форму, а четко очерченные грани.

Преемники iPhone 11 сохранят две камеры, а устройства линейки Pro в дополнение к трем камерам получат 3D-лидар от нового планшета iPad Pro. Ожидается, что у всех новых смартфонов станет меньше «челка», а диагональ экранов Pro-версий превысит 6,5 дюйма. Процессор устройств будет улучшен с прицелом на использование искусственного интеллекта и дополненной реальности.