LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном

Южнокорейская компания LG рассказала о новом смартфоне. Новинка будет выходить в рамках линейки VELVET. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте LG.

Компания решила пересмотреть свои взгляды на брендинг мобильных телефонов и выпускать дизайнерские гаджеты. Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы.

Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла. Гаджет получит тыльную камеру формата Raindrop и безрамочный закругленный дисплей. В левом верхнем углу экрана предусмотрено отверстие для селфи-камеры. Упор в создании нового телефона сделан на привлекательный внешний вид и приятные тактильные ощущения.

Отметим, что разработчики пока не раскрыли технические характеристики устройства. О цене смартфона тоже нет никаких сведений. Предполагается, что новинку представят 15 мая.