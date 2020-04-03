Huawei нашла способ обойти санкции США

Huawei назвала способ использования сервисов Google в своих смартфонах в условиях санкций США. Об этом рассказал топ-менеджер компании Эрик Сю в интервью каналу CNBC.

По словам Эрика Сю, компания хочет, чтобы сервисы Google были доступны в онлайн-магазине AppGallery, как на аналогичной платформе App Store для iPhone и iPad. Он заметил, что Huawei намерена поддерживать рабочие отношение с американской компанией и заинтересована в большем количестве приложений для своих клиентов.

CNBC подтвердил высказывание Эрика Сю, заметив, что YouTube, Gmail и прочие сервисы Google официально доступны для iOS и iPadOS, при этом устройства работают на операционной системе от Apple. Журналисты подчеркнули, что подобная лазейка может нарушать наложенные на китайскую корпорацию санкции США и бан на сотрудничество с американскими компаниями. Телеканал обратился за комментарием к Google, но не смог получить оперативного ответа.

Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года. Компания потеряла лицензию на использование сервисов Google на своих смартфонах, при этом она может продавать свои девайсы с предустановленной ОС Android.