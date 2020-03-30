Все смартфоны Xiaomi 2020 года рассекречены

В сети появился список всех запланированных на 2020 год смартфонов Xiaomi. Письмо из корпоративной рассылки компании распространили в китайских соцсетях, сообщает GizChina.

Утечка включает в себя все смартфоны Xiaomi и родственных брендов Redmi и Poco, релиз которых должен состояться в третьем квартале 2020 года.

В число передовых аппаратов Xiaomi входят модели Mi 10T и Mi 10T Pro, которые окажутся продолжением субфлагмана Mi 9T. В сообщении также фигурирует доступный смартфон Mi 10S и его улучшенная версия Mi 10S+ с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Судя по рассылке, производитель собирается выпустить новые аппараты линеек Mi Mix, Mi CC10 и неизвестный складной телефон Mi Zero.

В сообщении указывается Mi 7, который должен был выйти в 2018 году, но в маркетинговых целях в связи с восьмилетием компании был заменен на Mi 8. Согласно рассекреченному документу, Xiaomi собирается восполнить пробел в линейке Mi и представить девайс до конца 2020 года