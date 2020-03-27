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Техноблог

Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса

Apple отложит выпуск следующего поколения смартфонов. Такое решение может быть принято в связи с пандемией коронавируса, которая влияет на поставки девайсов, сообщают источники издания Nikkei.

По их данным, в компании обсуждают возможность отложить выпуск iPhone 12 на несколько месяцев. Американский технологический гигант следит за ситуацией с распространением вируса и рассматривает вероятность переноса релиза нового поколения смартфонов. Apple традиционно выпускает новые линейки аппаратов осенью.

Главным фактором, влияющим на отсрочку выхода iPhone, называют многочисленные задержки в цепочке поставок. Также Apple полагает, что пандемия повлияет на спрос потребителей. Один из источников заявил, что топ-менеджеры компании хотят, чтобы первый 5G-смартфон стал хитом, что невозможно в нынешних условиях.

«Apple примет решение о сроках выхода iPhone 12 не позднее мая», — рассказал один из информированных источников.

По сообщениям СМИ, первым смартфоном Apple, выпущенным в 2020 году, должен был стать преемник iPhone SE. Изначально презентация девайса и его выход на рынок были запланированы на конец марта. В середине марта многие источники, включая инсайдеров Forbes, рассказали, что Apple перенесла релиз аппарата.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/148291/
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