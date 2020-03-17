Смартфон Xiaomi Mi Note 10 проверили на прочность. Он оказался довольно крепким

На YouTube-канале JerryRigEverything блогер Зак Нельсон опубликовал очередное видео, в котором он с присущим ему хладнокровием устроил жесткий тест смартфону Xiaomi Mi Note 10.

Сначала проверили на прочность стеклянное покрытие Gorilla Glass 5 — заметные царапины на нем появились только на отметке семь по специальной десятибалльной шкале Мооса, что можно считать неплохим результатом.

Примечательно, что дактилоскопический датчик продолжил нормально работать, и разблокировать устройство удалось даже после того, как сильно повредили соответствующую область на экране.

«Испытание огнем» девайс выдержал стоически, и дисплей вернулся к нормальному состоянию после 30 секунд нагревания бытовой зажигалкой.

Самое главное — с экстремальным «тестом на сгибание» Xiaomi Mi Note 10 справился на отлично, у автора ролика не получилось повредить гаджет. Для сравнения — пару лет назад в одном из своих видео блогер голыми руками сломал iPad Pro.