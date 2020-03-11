20:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Из-за коронавируса Apple запретили проводить презентацию нового iPhone

Фото May James/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Согласно распоряжению администрации округа Санта-Клара (Калифорния), где находится штаб-квартира Apple, все мероприятия численностью более 1 тысячи человек запрещены с 11 марта по 1 апреля. Об этом сообщила «Российская газета».

Это означает, что весеннюю презентацию Apple, которая должна была пройти в конце марта, скорее всего, отменят.

На ней должны были показать новый iPad Pro, iPhone 9 и другие устройства. Кроме того, ситуация с коронавирусом привела к проблемам с поставками комплектующих к новым гаджетам Apple.

Возможно, что компания проведет презентацию в онлайн-формате.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146164/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
США и ВОЗ передали Кыргызстану средства защиты от коронавируса
Бишкекте коронавируска каршы мечиттер дезинфекцияланууда
Мечети Бишкека дезинфицируют против коронавируса
В правительстве рассказали, почему в Кыргызстане нет медицинских масок
Два раза измеряют температуру. Как в аэропорту «Манас» проверяют на коронавирус
На территории Ирана находятся больше 60 кыргызстанских грузоперевозчиков
Как коронавирус скажется на экономике Кыргызстана, станет понятно в мае
Коронавирус завезут. Запретить депутатам командировки предлагает Дастан Бекешев
Число умерших от нового коронавируса превысило 4 тысячи человек
Коронавирус вносит корректировки. Матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей
Популярные новости
Боевой &laquo;вертолет будущего&raquo; представила компания Boeing Боевой «вертолет будущего» представила компания Boeing
Как смартфоны и&nbsp;компьютеры превращают мозг в&nbsp;&laquo;свалку&raquo;, объяснили японские врачи Как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку», объяснили японские врачи
Необычный смартфон-рулон разработала компания TCL Необычный смартфон-рулон разработала компания TCL
Представлены две модели недорогих смартфонов Realme 6&nbsp;с отличными дисплеями Представлены две модели недорогих смартфонов Realme 6 с отличными дисплеями
Бизнес
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на&nbsp;создание логотипа Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
11 марта, среда
20:16
Из-за коронавируса Apple запретили проводить презентацию нового iPhone Из-за коронавируса Apple запретили проводить презентаци...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру показатели выросли
19:46
Переулок Краснофлотский перегородили плитами законно
19:34
В Караколе разбили окна в штабе партии. Милиция не видит политической подоплеки
19:23
Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио могут перенести на два года