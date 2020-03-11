Из-за коронавируса Apple запретили проводить презентацию нового iPhone

Согласно распоряжению администрации округа Санта-Клара (Калифорния), где находится штаб-квартира Apple, все мероприятия численностью более 1 тысячи человек запрещены с 11 марта по 1 апреля. Об этом сообщила «Российская газета».

Это означает, что весеннюю презентацию Apple, которая должна была пройти в конце марта, скорее всего, отменят.

На ней должны были показать новый iPad Pro, iPhone 9 и другие устройства. Кроме того, ситуация с коронавирусом привела к проблемам с поставками комплектующих к новым гаджетам Apple.

Возможно, что компания проведет презентацию в онлайн-формате.