Автомобиль года выбрали в Европе

Престижную европейскую премию «Автомобиль 2020 года» безоговорочно выиграл Peugeot 208. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Премию по версии европейской автомобильной прессы вручают с 1964-го. Победителя в единственной номинации в этом году определили 60 представителей европейских автомобильных изданий из 23 стран путем закрытого голосования.

Тест-драйв всех автомобилей-участников проходил под Парижем. В отличие от других конкурсов подобного рода этот ориентирован на популяризацию массовых автомобилей широко представленных на территории Европы.

Для Peugeot победа в конкурсе стала шестой. Предыдущим триумфатором был кроссовер Peugeot 3008 в 2017-м.

Чаще других приз доставался Fiat — девять раз, на втором, третьем местах Renault и Peugeot, у которых стало по шесть призов.