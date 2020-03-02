Новый рекорд: игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic 5G стал самым мощным

Компания ZTE под дочерним брендом Nubia готовится представить новый игровой флагман, который станет первым смартфоном с частотой обновления дисплея 144 Гц. Презентацию пока отложили на неопределенный срок, но смартфон заочно успел стать самым мощным, сообщил портал @hi-tech.

В интернете появился результат тестирования Nubia Red Magic 5G в бенчмарке AnTuTu — он набрал почти 634 тысячи баллов. Это на 14 тысяч баллов больше, чем у предыдущего рекордсмена Xiaomi Black Shark 3.

Все современные флагманы будут выходить с процессором Snapdragon 865, поэтому для повышения общей производительности им нужно развиваться в других направлениях — увеличивать скорость и объем памяти, улучшать систему охлаждения и заниматься оптимизацией софта.

Возможно, рекордный результат получила версия Nubia Red Magic 5G с 16 гигабайтами оперативной памяти нового поколения LPDDR5 — это не только самая быстрая память, но и рекордный объем для смартфонов. До этого были только с 12 гигабайтами ОЗУ.