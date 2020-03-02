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Техноблог

Новый рекорд: игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic 5G стал самым мощным

Фото Nubia. Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G

Компания ZTE под дочерним брендом Nubia готовится представить новый игровой флагман, который станет первым смартфоном с частотой обновления дисплея 144 Гц. Презентацию пока отложили на неопределенный срок, но смартфон заочно успел стать самым мощным, сообщил портал @hi-tech.

В интернете появился результат тестирования Nubia Red Magic 5G в бенчмарке AnTuTu — он набрал почти 634 тысячи баллов. Это на 14 тысяч баллов больше, чем у предыдущего рекордсмена Xiaomi Black Shark 3.

Все современные флагманы будут выходить с процессором Snapdragon 865, поэтому для повышения общей производительности им нужно развиваться в других направлениях — увеличивать скорость и объем памяти, улучшать систему охлаждения и заниматься оптимизацией софта.

Возможно, рекордный результат получила версия Nubia Red Magic 5G с 16 гигабайтами оперативной памяти нового поколения LPDDR5 — это не только самая быстрая память, но и рекордный объем для смартфонов. До этого были только с 12 гигабайтами ОЗУ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145200/
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