Два новых флагманских смартфона Mi 10 и 10 Pro представила Xiaomi

В этом году Xiaomi представила сразу два флагмана — Mi 10 и Mi 10 Pro. Правда, между собой они мало чем различаются. У «старшего» больше памяти, лучше камера, но меньше аккумулятор, сообщил портал @hi-tech.

Обе модели Xiaomi Mi 10 получили корпус из металла и стекла с переливающимся рисунком сзади. Только обычная и старшая версия отличаются набором цветов.

Фронтальную камеру разместят в небольшом отверстии в углу дисплея. Объектив стал намного меньше по сравнению с предыдущими моделями — всего 2 миллиметра .

Сканер отпечатков пальцев встроили прямо в экран. В корпусе смартфона два динамика — сверху и снизу для эффекта стерео. Еще на верхней грани есть глазок для ИК-датчика, с помощью которого можно управлять телевизорами и другой техникой в доме.

Экран стандартный — 6,7 дюйма , AMOLED-матрица, Full HD+ разрешение и частота обновления 90 Гц. Его не стали делать «водопадом», но по бокам дисплей все равно немного изогнут.

Главной «фишкой» Xiaomi Mi 10 станет камера, их стразу четыре: основная на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией и широкоугольная на 13 мегапикселей. Есть два дополнительных модуля по 2 мегапикселя для макро- и программного размытия фона.

У Xiaomi Mi 10 Pro камеры намного лучше: основная — 108 мегапикселей, телефото — 12 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом, телефото — 8 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом, широкоугольная — 20 мегапикселей.

Специалисты сайта DxOMark протестировали камеру Xiaomi Mi 10 Pro и поставили ему рекордную оценку — 124 балла, это на один балл больше предыдущего рекодсмена Huawei Mate 30 Pro 5G. Смартфон поддерживает запись видео в формате 8K.

Xiaomi Mi 10 получит новенький Snapdragon 865, самый мощный мобильный процессор на рынке. Появятся модели с поддержкой 5G. Еще ему достанется 8 гигабайт (12 гигабайт в Mi 10 Pro) оперативной памяти в базовой комплектации. Постоянной памяти будет от 128 гигабайт.

Отдельное внимание Xiaomi Mi 10 уделили аккумулятору. В нем стоит батарейка на 4 780 мАч — при таких характеристиках ее должно хватить на целый день в самом активном режиме. Добавили поддержку быстрой зарядки мощностью до 30 Вт — проводную и беспроводную. Обещают, что он за полчаса зарядится до 65 процентов. Доступна реверсивная беспроводная зарядка.

В Xiaomi Mi 10 Pro стоит аккумулятор на 4 500 мАч, но быстрая зарядка работает на мощности 50 Вт.

Xiaomi Mi 10 в базовой комплектации 8/128 гигабайт стоит 3 тысячи 999 юаней — около 40 тысяч сомов.