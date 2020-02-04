Mazda выпустит новый маленький городской кроссовер

Mazda представила в Японии новый городской автомобиль Flair. Позиционируют модель как легкий кроссовер, в котором сочетаются «высокая топливная экономичность с превосходными характеристиками», сообщило издание «За рулем».

Mazda Flair Crossover получила 0,66-литровый моторчик мощностью 49 лошадиных сил, его турбоверсия чуть мощнее — 64 лошадиных силы. Возможен как передний, так и полный привод.

Фото Mazda. Кроссовер Flair Crossover

Кабина Flair Crossover рассчитана на четверых взрослых. В салоне три контрастных «окна» на передней панели, которые обрамляют бортовой компьютер, место под тачскрин и бардачок. Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол, что облегчает провоз длинномерных грузов, а по салону новой «Мазды» разбросано множество разнообразных ниш для хранения.

Цены на автомобиль начинаются примерно от 800 тысяч сомов, а в топовой комплектации автомобиль стоит уже под миллион.

Автомобиль создали для локального рынка — продажи Mazda Flair Crossover нового поколения стартуют в Японии 27 февраля.