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Техноблог

Видео складного с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip опубликовали в Сети

Фото WinFuture. Новый складной смартфон Samsung Samsung Galaxy Z Flip

Новая модель складного смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip «показалась» в видео незадолго до премьеры. Об этом пишет «Популярная механика».

Южнокорейский гигант кардинально пересмотрел концепцию складного смартфона по сравнению с предыдущей моделью — Galaxy Fold. Аппарат, который, предположительно, представят публике 11 февраля, перестал был планшетом в разложенном состоянии.

Диагональ основного дисплея составит чуть менее 7 дюймов, что ненамного отличается от предшественника, но соотношение сторон будет более привычным — 22 к 9. Теперь это обычный вытянутый фаблет, пусть и несколько крупнее наиболее распространенных сейчас смартфонов.

Экран покрыт новым материалом, что должно положительно сказаться на его надежности и стойкости к внешним воздействиям, а это была главная претензия владельцев Fold.

Точные характеристики аппарата неизвестны. Скорее всего, его построят на базе хорошо зарекомендовавшего себя чипа Qualcomm Snapdragon 855, оснащенного 8 гигабайтами оперативной памяти. Встроенный накопитель будет иметь объем 256 гигабайт. Слота для карт памяти не предусмотрено.

WinFuture
Фото WinFuture. Новый складной смартфон Samsung Samsung Galaxy Z Flip

Единственным разъемом станет USB-C. Основная камера будет состоять из двух модулей по 12 мегапикселей, а фронтальная — одинарная с разрешением 10 мегапикселей.

В сложенном состоянии уведомления и какую-либо служебную информацию можно будет считать с небольшого (1,06 дюйма) дисплея на крышке.

  • Предварительная цена смартфона — 1 тысяча 500 евро.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142441/
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