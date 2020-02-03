Видео складного с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip опубликовали в Сети

Новая модель складного смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip «показалась» в видео незадолго до премьеры. Об этом пишет «Популярная механика».
Южнокорейский гигант кардинально пересмотрел концепцию складного смартфона по сравнению с предыдущей моделью — Galaxy Fold. Аппарат, который, предположительно, представят публике 11 февраля, перестал был планшетом в разложенном состоянии.
Диагональ основного дисплея составит чуть менее
Экран покрыт новым материалом, что должно положительно сказаться на его надежности и стойкости к внешним воздействиям, а это была главная претензия владельцев Fold.
Точные характеристики аппарата неизвестны. Скорее всего, его построят на базе хорошо зарекомендовавшего себя чипа Qualcomm Snapdragon 855, оснащенного 8 гигабайтами оперативной памяти. Встроенный накопитель будет иметь объем 256 гигабайт. Слота для карт памяти не предусмотрено.
Единственным разъемом станет USB-C. Основная камера будет состоять из двух модулей по 12 мегапикселей, а фронтальная — одинарная с разрешением 10 мегапикселей.
В сложенном состоянии уведомления и какую-либо служебную информацию можно будет считать с небольшого (
- Предварительная цена смартфона — 1 тысяча 500 евро.