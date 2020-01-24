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Техноблог

Инсайдеры рассекретили внешний вид нового флагмана Samsung Galaxy S20

Фото 91mobiles. Главный флагман Galaxy S20 Ultra

В интернете опубликовали набор рендеров Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra из рекламных материалов Samsung. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Источником утечки стал сайт 91mobiles и известный инсайдер Ишан Агарвал.

По его данным, изображения позволяют узнать, как точно будут выглядеть новые флагманы Samsung. Все три модели выполнены в едином стиле.

91mobiles
Фото 91mobiles. Galaxy S20 Plus и обычный Galaxy S20, их можно различить по количеству камер

Старшая модель Galaxy S20 Ultra отличается от остальных улучшенным набором четырех камер. Главное преимущество — основной модуль с разрешением 108 мегапикселей и длиннофокусный объектив с сенсором 48 мегапикселей и 10-кратным оптическим зумом. Еще в камере появится отдельный «космический» режим для съемки звездного неба со 100-кратным приближением.

Также инсайдер поделился ценами на смартфоны:

  • Galaxy S20 — 899 евро;
  • Galaxy S20 Plus — 999 евро;
  • Galaxy S20 Ultra — 1349 евро.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141516/
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