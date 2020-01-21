Топ-5 самых комфортных автомобилей в мире

Британское издание Carbuyer представило рейтинг самых комфортных автомобилей премиального и массового сегментов, которые можно будет купить в 2020 году.

Авторы исследования подчеркнули, что отбирали машины, отодвинув на второй план драйверские характеристики.

Принципиальным был момент, насколько та или иная автомашина способна порадовать комфортом, расслабить, создать уютную обстановку и облегчить перевозку маленьких детей.

Согласно принципам ранжирования Carbuyer, в итоговый список вошли автомобили разных классов, а рейтинг составили на основе анкет, предложенных британским автолюбителям.

1 Mercedes-Benz E-Class

Фото пресс-службы Mercedes-Benz. Mercedes-Benz E-Class

На первом месте рейтинга Mercedes-Benz E-Class, о котором авторы исследования сообщили: модель бизнес-класса не стремится переиграть соперников в лице BMW 5 Series или Jaguar XF по управляемости, но если и отстает в этом плане, то совсем немного.

Между тем в распоряжении E-Class есть козырь — безупречно плавный ход, который делает дальние поездки по автомагистралям удовольствием, чему способствует также стильный, солидный и высокотехнологичный интерьер.

Особенно авторы исследования хвалят двухлитровые дизельные двигатели за тихую работу на высоких скоростях.

2 Citroen C3

Фото пресс-службы Citroen. Citroen C3

Вторая позиция у субкомпактного французского хэтчбека. Но специалисты Carbuyer отметили ряд неоспоримых достоинств «француза» в сфере комфорта. В частности, что разработчики конкурирующих моделей, как правило, жертвуют комфортом ради спортивности в надежде привлечь молодых покупателей.

Citroen C3, напротив, предлагает более мягкую и, как выражаются авторы исследования, комплиментарную езду, равно как стиль, который не назовешь агрессивным или гоночным.

При этом C3 образца 2017 года отлично приспособлен для ежедневной эксплуатации, имеет добротный интерьер и вместительное грузовое пространство. Также он отличается хорошей управляемостью.

3 Jaguar XF

Фото пресс-службы Jaguar. Jaguar XF

Бронзу получил британский Jaguar XF, о котором авторы исследования пишут, что, как и соперники, эта модель выглядит респектабельно и имеет качественный и роскошный интерьер. «Британца» хвалят за большой ассортимент бензиновых и дизельных двигателей и оптимальное сочетание азартной управляемости и плавности хода.

В то же время XF даст фору конкурентам по отточенной управляемости на высоких скоростях, предлагая высокий комфорт для четверых пассажиров.

4 Skoda Superb

Фото пресс-службы Skoda. Обновленный Skoda Superb

Четвертое место лифтбека Skoda Superb выглядит совершенно логичным. Авторы рейтинга заметили, что эта модель — давний любимец Carbuyer, поскольку нет области, в которой чех разочаровывает.

Superb хвалят за то, что он предлагает столько же внутреннего пространства, сколько автомобили двумя классами выше, а также за эргономику и качество езды сродни люксовой машине.

Также у этой модели огромный ассортимент двигателей. Отмечается, что старшие модификации Superb уже могут иметь элементы роскоши, при этом независимо от спецификации Superb всегда заслуживает своего названия.

5 Volvo S90

Фото «Российской газеты». Volvo S90

Бизнес-седан Volvo S90 получил пятое место за яркий дизайн, гармонично сочетающийся с передовыми инновациями. Авторы исследования подчеркнули, что шведы изначально проектировали S90 как гармоничный, неагрессивный автомобиль со спокойной внешностью, нацеленный на то, чтобы сохранять силы и развлекать водителя и пассажиров.

Между тем по части комфорта Carbuyer делает акцент на дизельные, бензиновые и гибридные силовые установки. Похвалы удостаиваются также адаптивная подвеска, фирменные системы безопасности и «умная» мультимедиа Sensus.