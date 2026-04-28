19:58
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Происшествия

В Иссык-Атинском районе нашли схрон оружия, принадлежащий ОПГ Доо Чынгыза

В селе Ичке-Суу Иссык-Атинского района Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов, принадлежащих членам криминального авторитета Чынгыза Джумагулова, известного по прозвищу Доо Чынгыз. Его убили в 2022 году в СИЗО-1. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В тайнике на местном кладбище обнаружены обрез охотничьего ружья, два пистолета револьверного типа, две ручные газовые гранаты «Черемуха-1», бикфордов шнур, два магазина к пистолету ПМ и ТТ и патроны к стрелковому и охотничьему оружию.

По предварительным данным, изъятое оружие и боеприпасы ранее использовалось членами ОПГ Чынгыза Джумагулова, затем были спрятаны для дальнейшего применения в преступных целях.

В настоящее время устанавливается происхождение изъятого оружия и лиц, организовавших схрон.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372283/
просмотров: 173
Версия для печати
Популярные новости
В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Бизнес
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
28 апреля, вторник
19:44
Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23
19:43
19:33
Меры по недопущению повышения стоимости обучения в вузах обсудили в кабмине КР
19:25
На паспортизацию памятников в регионах Кыргызстана выделят 13 миллионов сомов
19:03
Срочный сбор. В детскую онкологию Оша нужны жизненно важные препараты