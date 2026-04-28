В Иссык-Атинском районе нашли схрон оружия, принадлежащий ОПГ Доо Чынгыза

В селе Ичке-Суу Иссык-Атинского района Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов, принадлежащих членам криминального авторитета Чынгыза Джумагулова, известного по прозвищу Доо Чынгыз. Его убили в 2022 году в СИЗО-1. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В тайнике на местном кладбище обнаружены обрез охотничьего ружья, два пистолета револьверного типа, две ручные газовые гранаты «Черемуха-1», бикфордов шнур, два магазина к пистолету ПМ и ТТ и патроны к стрелковому и охотничьему оружию.

По предварительным данным, изъятое оружие и боеприпасы ранее использовалось членами ОПГ Чынгыза Джумагулова, затем были спрятаны для дальнейшего применения в преступных целях.

В настоящее время устанавливается происхождение изъятого оружия и лиц, организовавших схрон.