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Техноблог

Первое видео нового флагмана Samsung Galaxy S20 Plus появилось в интернете

Автор сайта XDA Devolopers опубликовал первое видео с новым флагманом Samsung Galaxy S20 Plus. На нем можно увидеть дизайн смартфона и включенный экран, сообщил портал @hi-tech.

Флагман Samsung получил большой модуль камеры с пятью объективами в верхнем левом углу. Фронтальную камеру спрятали в небольшом отверстии в верхней части дисплея — объектив стал меньше, чем в предыдущем поколении Galaxy S10. 

О характеристиках смартфона подробной информации пока нет. У него стоят четыре камеры, новым модулем станет макрообъектив или ToF-сенсор для сканирования глубины сцены. А работать Galaxy S20 будет на новом процессоре Snapdragon 865 или Exynos 990 — модель зависит от региона.

Другое важное нововведение — в Galaxy S20 не будет разъема 3,5 миллиметра для проводных наушников. Придется использовать основной разъем USB Type-C или переходить на беспроводные. Отдельный разъем для наушников убрали еще в линейке Galaxy Note10 и его уберут из всех будущих флагманов навсегда.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140574/
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