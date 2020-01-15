Первое видео нового флагмана Samsung Galaxy S20 Plus появилось в интернете

Автор сайта XDA Devolopers опубликовал первое видео с новым флагманом Samsung Galaxy S20 Plus. На нем можно увидеть дизайн смартфона и включенный экран, сообщил портал @hi-tech.

Флагман Samsung получил большой модуль камеры с пятью объективами в верхнем левом углу. Фронтальную камеру спрятали в небольшом отверстии в верхней части дисплея — объектив стал меньше, чем в предыдущем поколении Galaxy S10.

О характеристиках смартфона подробной информации пока нет. У него стоят четыре камеры, новым модулем станет макрообъектив или ToF-сенсор для сканирования глубины сцены. А работать Galaxy S20 будет на новом процессоре Snapdragon 865 или Exynos 990 — модель зависит от региона.