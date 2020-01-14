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Техноблог

Смартфон с трехсторонним дисплеем создает китайская Xiaomi

Фото Slashgear. Xiaomi Mi Mix Alpha — первая попытка сделать смартфон с круговым экраном

Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон, экран которого занимает почти все пространство на корпусе. Об этом сообщил портал Gizchina.

Дисплей гаджета занимает переднюю и заднюю панели, а также одну из боковых сторон. При этом смартфон имеет очень тонкие рамки. Фронтальная камера спрятана под экран, а основной модуль с двумя датчиками расположен в вырезе.

Технические подробности устройства не раскрывают. Если компания действительно собирается выпустить подобный смартфон, то скоро о нем станет известно больше из утечек или от самой Xiaomi.

Gizchina
Фото Gizchina. Изображение смартфона в патентной заявке
В 2019 году китайский гигант выпустил похожее устройство — Xiaomi Mi Mix Alpha. Девайс получил дисплей, занимающий почти весь корпус. Стоимость смартфона составляет почти $3 тысячи, однако продажи Mi Mix Alpha так и не начали, отметил портал @hi-tech.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140434/
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