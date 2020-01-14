Смартфон с трехсторонним дисплеем создает китайская Xiaomi

Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон, экран которого занимает почти все пространство на корпусе. Об этом сообщил портал Gizchina.

Дисплей гаджета занимает переднюю и заднюю панели, а также одну из боковых сторон. При этом смартфон имеет очень тонкие рамки. Фронтальная камера спрятана под экран, а основной модуль с двумя датчиками расположен в вырезе.

Технические подробности устройства не раскрывают. Если компания действительно собирается выпустить подобный смартфон, то скоро о нем станет известно больше из утечек или от самой Xiaomi.

Фото Gizchina. Изображение смартфона в патентной заявке