Секретный смартфон-слайдер показала Samsung

В феврале 2020 года Samsung должна представить новый смартфон с гибким экраном, который сейчас известен как Galaxy Fold 2. Параллельно компания работает над альтернативным устройством, которое получит выдвижной экран, сообщил портал @hi-tech со ссылкой на корейское издание ETNews.
Прототип устройства показывают некоторым гостям выставки CES 2020 в Лас-Вегасе, на частном стенде Samsung Display. Смартфон получит шестидюймовый экран, который по нажатию кнопки увеличивается по горизонтали до восьмидюймового.
Нидерландское издание LetsGoDigital опубликовало рендер девайса.
Принцип работы выдвижного механизма не раскрывается. Судя по всему, в прототипе неизвестного смартфона Samsung используют те же материалы экрана, что и в Galaxy Fold. На создание коммерческой модели гаджета может уйти два-три года.