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Техноблог

Секретный смартфон-слайдер показала Samsung

Фото LetsGoDigital. Смартфон-слайдер от Samsung

В феврале 2020 года Samsung должна представить новый смартфон с гибким экраном, который сейчас известен как Galaxy Fold 2. Параллельно компания работает над альтернативным устройством, которое получит выдвижной экран, сообщил портал @hi-tech со ссылкой на корейское издание ETNews.

Прототип устройства показывают некоторым гостям выставки CES 2020 в Лас-Вегасе, на частном стенде Samsung Display. Смартфон получит шестидюймовый экран, который по нажатию кнопки увеличивается по горизонтали до восьмидюймового.

Нидерландское издание LetsGoDigital опубликовало рендер девайса.

LetsGoDigital
Фото LetsGoDigital. Смартфон-слайдер от Samsung

Принцип работы выдвижного механизма не раскрывается. Судя по всему, в прототипе неизвестного смартфона Samsung используют те же материалы экрана, что и в Galaxy Fold. На создание коммерческой модели гаджета может уйти два-три года.
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