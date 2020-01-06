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Техноблог

Будьте внимательны: в WhatsApp обнаружен «новогодний вирус»

Специалисты в сфере кибербезопасности обнаружили в WhatsApp «новогодний вирус».

Сообщается, что хакеры пользуются распространенной и простой схемой, которая оказалась эффективной в период праздничных каникул.

По словам экспертов, злоумышленники осуществляют рассылку писем, где содержится ссылка на зараженные вредоносным ПО страницы. После ее открытия возникает риск заражения мобильного устройства или компьютера вирусом, получающим доступ к личной информации и файлам.

«Обычно киберпреступники маскируют ссылки под приветствия, и для прочтения последних нужно нажать на них. Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp», — предостерегают эксперты.

Специалисты призывают пользователей не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, а также блокировать подобных адресатов.

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