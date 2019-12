Удивительный снимок галактики с перемычкой получил телескоп «Хаббл»

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, сделанное космическим телескопом «Хаббл». На нем видна галактика NGC 1175, располагающаяся в созвездии Персей, сообщила «Популярная механика».

Спиральные галактики характеризуют яркое ядро и обширные «рукава», состоящие из газа, пыли и звезд. NGC 1175 — как раз такая галактика, имеющая еще и перемычку («бар») — структуру, содержащую яркие звезды, которая выходит из центра галактики и пересекает ее посередине.

Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope and William Keel (University of Alabama) and the Galaxy Zoo team. Спиральная галактика с перемычкой NGC 1175