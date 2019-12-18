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Техноблог

Удивительный снимок галактики с перемычкой получил телескоп «Хаббл»

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, сделанное космическим телескопом «Хаббл». На нем видна галактика NGC 1175, располагающаяся в созвездии Персей, сообщила «Популярная механика».

Спиральные галактики характеризуют яркое ядро и обширные «рукава», состоящие из газа, пыли и звезд. NGC 1175 — как раз такая галактика, имеющая еще и перемычку («бар») — структуру, содержащую яркие звезды, которая выходит из центра галактики и пересекает ее посередине.

NASA/ESA Hubble Space Telescope and William Keel (University of Alabama) and the Galaxy Zoo team
Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope and William Keel (University of Alabama) and the Galaxy Zoo team. Спиральная галактика с перемычкой NGC 1175

К спиральным галактикам с перемычкой относится, например, и наша — Млечный Путь.

Изображение NGC 1175 получили в рамках Gems of the Galaxy Zoos — программы, которая позволила ученым-любителям выбрать галактики для исследования «Хабблом» в промежутках между запланированными проектами.
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