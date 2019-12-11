Топ-20. Рейтинг самых мощных смартфонов составили эксперты

Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 года смартфонов на Android. Об этом сообщается на сайте AnTuTu, которая и выполнила бенчмарк.

Сервис проанализировал телефоны в среднем и топовом сегментах. В топ вошли модели только от азиатских вендоров.

Самым мощным смартфоном признан игровой Asus ROG Phone 2 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus. На втором месте по производительности оказался OnePlus 7T, на третьем — OnePlus 7T Pro.

В топ-20 также вошли телефоны Xiaomi, OnePlus, Oppo, Samsung, Asus и вьетнамские Vsmart.