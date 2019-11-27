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Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года

Фото @onleaks. Ожидаемый дизайн Samsung Galaxy S11 Plus, по данным инсайдеров

Известный инсайдер @onleaks опубликовал изображения старшей модели из новой линейки — Samsung Galaxy S11 Plus. Его должны представить в феврале, сообщил портал @hi-tech.

Galaxy S11, как и остальные модели линейки, получит новый дизайн — модуль камеры расположился в верхнем левом углу и сильно выпирает из корпуса. В нем пять объективов. По данным инсайдеров, основная камера будет с разрешением 108 мегапикселей и добавят 5-кратный оптический зум. Еще смартфон научится снимать видео в разрешении 8K.

В смартфоне появится огромный дисплей с диагональю 6,9 дюйма. Рамки вновь уменьшат, отверстие под фронтальную камеру будет занимать меньше места. Сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей.

В остальном Galaxy S11 Plus будет стандартным флагманом — поставят топовый процессор Snapdragon 865 или Exynos 990, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной. Даже должны оставить слот для карт microSD.

Как предполагается, презентация всей линейки Galaxy S11 пройдет 18 февраля. Скорее всего, ее приурочат к очередной выставке технологий MWC в Барселоне.
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