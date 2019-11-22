Электрический пикап Cybertruck с фантастическим дизайном представила Tesla

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила вчера пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от $40 тысяч. Трансляцию мероприятия вели на сайте производителя.

«Он не похож ни на один другой», — заявил основатель компании Илон Маск, представляя угловатую машину с фантастическим дизайном.

Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

По его словам, новый пикап похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150. При этом, уточнил Илон Маск, Cybertrack похож на «бронированную машину пехоты из будущего». Его дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию».

По словам Илона Маска, новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используются тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Ударопрочное стекло машины разбили во время демонстрации прямо на сцене, однако Илон Маск заметил, что стальной шарик, с помощью которого это сделали, отлетел в сторону и в салон не попал.

Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

Грузоподъемность Cybertrack составляет 3,5 тысячи фунтов (более 1,5 тонны), он может буксировать прицеп весом до 14 тысяч фунтов (6,4 тонны). В различных комплектациях встроенного аккумулятора хватит на 400, 500 и 800 километров . Зарядка может осуществляться от электросети с напряжением 110/220 вольт. В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод.

Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за $39 тысяч 990, модель с 300-мильным ходом за $49 тысяч 990, а топовая комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами — от $69 тысяч 990.

По словам Илона Маска, то, что грузовик будет пользоваться электричеством, более дешевым, чем газ, позволит снизить стоимость эксплуатации со средних $780 в месяц для традиционных бензиновых моделей до примерно $570.

Сроки поступления пикапа в продажу Илон Маск не назвал.

Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

Чтобы преуспеть на рынке пикапов, Маску потребуется выиграть конкурентную борьбу у таких гигантов, как Ford и General Motors. Для сравнения, грузовик F-150 более 35 лет остается наиболее продаваемым пассажирским автомобилем в США — более 1 миллиона машин в год. Ford также намерен представить электрический пикап в ближайшие годы, отметило РИА Новости.