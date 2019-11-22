20:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Электрический пикап Cybertruck с фантастическим дизайном представила Tesla

Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила вчера пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от $40 тысяч. Трансляцию мероприятия вели на сайте производителя.

«Он не похож ни на один другой», — заявил основатель компании Илон Маск, представляя угловатую машину с фантастическим дизайном.

Tesla
Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

По его словам, новый пикап похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150. При этом, уточнил Илон Маск, Cybertrack похож на «бронированную машину пехоты из будущего». Его дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию».

По словам Илона Маска, новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используются тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Ударопрочное стекло машины разбили во время демонстрации прямо на сцене, однако Илон Маск заметил, что стальной шарик, с помощью которого это сделали, отлетел в сторону и в салон не попал.

Tesla
Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

Грузоподъемность Cybertrack составляет 3,5 тысячи фунтов (более 1,5 тонны), он может буксировать прицеп весом до 14 тысяч фунтов (6,4 тонны). В различных комплектациях встроенного аккумулятора хватит на 400, 500 и 800 километров. Зарядка может осуществляться от электросети с напряжением 110/220 вольт. В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод.

Tesla
Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за $39 тысяч 990, модель с 300-мильным ходом за $49 тысяч 990, а топовая комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами — от $69 тысяч 990.

По словам Илона Маска, то, что грузовик будет пользоваться электричеством, более дешевым, чем газ, позволит снизить стоимость эксплуатации со средних $780 в месяц для традиционных бензиновых моделей до примерно $570.

Сроки поступления пикапа в продажу Илон Маск не назвал.

Tesla
Фото Tesla. Электрический пикап Cybertruck

Чтобы преуспеть на рынке пикапов, Маску потребуется выиграть конкурентную борьбу у таких гигантов, как Ford и General Motors. Для сравнения, грузовик F-150 более 35 лет остается наиболее продаваемым пассажирским автомобилем в США — более 1 миллиона машин в год. Ford также намерен представить электрический пикап в ближайшие годы, отметило РИА Новости.
Ссылка:
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
На испытаниях взорвался прототип космического корабля компании Илона Маска
Ford представил первый внедорожник легендарной марки Mustang
Илон Маск продолжает запуск спутников для создания глобального интернета
Toyota показала концепт автомобиля, развлекающего пассажиров во время поездки
Бренд Hummer планируют возродить в виде электромобиля
Первый твит через разрабатываемую SpaceX спутниковую сеть отправил Илон Маск
Volvo выпустила свой первый электромобиль — кроссовер XC40 Recharge
Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей
Корабль для межпланетных перелетов презентовал Илон Маск
Renault выпустила бюджетный электромобиль
Популярные новости
TikTok догнал WhatsApp по&nbsp;популярности TikTok догнал WhatsApp по популярности
Ford представил первый внедорожник легендарной марки Mustang Ford представил первый внедорожник легендарной марки Mustang
Новые загадочные гигантские рисунки нашли в&nbsp;пустыне Наска Новые загадочные гигантские рисунки нашли в пустыне Наска
Потрясающее фото спиральной галактики сделал космический телескоп &laquo;Хаббл&raquo; Потрясающее фото спиральной галактики сделал космический телескоп «Хаббл»
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
22 ноября, пятница
20:16
Электрический пикап Cybertruck с фантастическим дизайном представила Tesla Электрический пикап Cybertruck с фантастическим дизайно...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:50
Цифра дня. Льготные кредиты на 5 миллиардов 43,6 миллиона сомов получили фермеры
19:38
Скандал с контрабандными схемами. МВД готово взять под защиту заявителей по делу
19:16
Скандал с контрабандными схемами. «Азаттык» обратился в МВД, но реакции нет