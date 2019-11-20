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Техноблог

Новые смартфоны Xiaomi смогут заряжаться с невероятной скоростью

Компания Xiaomi представила новую технологию беспроводной зарядки Super Charge Turbo, мощность которой составляет 100 ватт. Об этом сообщил портал Gizchina.

Новая технология заряжает аккумулятор емкостью 4 000 мАч до 100 процентов всего за 17 минут.

Weibo
Фото Weibo. Сравнение скорости зарядки смартфона Xiaomi и Oppo

Аккумуляторы с поддержкой Super Charge Turbo будут производить с учетом возросшей нагрузки. Поэтому риск быстрой деградации батареи исключен.

Пока нет данных, какой смартфон Xiaomi первым получит новые батареи.

Кстати, полная зарядка батареи на 4 000 мАч за 17 минут — не самый быстрый результат среди производителей смартфонов. Летом 2019 года Vivo продемонстрировала работу своей технологии Super FlashCharge 120W. Аккумулятор такой же емкости заряжался за 13 минут, пишет портал @hi-tech.
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