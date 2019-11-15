Определены лучшие и худшие города для автомобилистов. Бишкек в рейтинг не попал

По заказу французского онлайн-агрегатора, входящего в структуру PSA Group, провели мировое исследование с целью понять, в каких городах автомобилисты чувствуют себя комфортнее, а в каких самые худшие условия для водителей. В рейтинг вошли 100 крупнейших городов, пишет издание «За рулем».

Фото YouTube. На одной из улиц канадского Калгари

Согласно исследованию, лучшим признали город Калгари (Канада), занявший первое место по всем показателям комфортного существования для автомобилистов. Он получил 85,89 балла из 100.

В десятку благоприятных для водителей городов мира также вошли Дубай (ОАЭ), Оттава (Канада), Берн (Швеция), Эль-Пасо (США), Ванкувер (Канада), Гетеборг (Швеция), Дюссельдорф (Германия), Базель (Швейцария), Дортмунд (Германия).

Худшими городами для автомобилистов стали: Мумбаи (Индия), Улан-Батор (Монголия), Калькутта (Индия), Лагос (Нигерия), Карачи (Пакистан), Богота (Колумбия), Сан-Пауло (Бразилия), Мехико (Мексика), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и на 91-м месте в списке — Москва (Россия).

Самые агрессивные водители живут в Улан-Баторе (Монголия), Москве и Карачи (Пакистан), а самые спокойные — в Осаке, Токио (Япония) и Сингапуре.

Если рассматривать только европейские города, то пятерка стран с агрессивными водителями вышла такая: Неаполь (Италия), Дублин (Ирландия), Варшава (Польша), Афины (Греция) и Рим (Италия).

Больше всего автомобилей на одного жителя приходится в Афинах (0,77), Сиэтле (0,68) и Турине (0,67), в то время как в Карачи, Калькутте (0,05) и Тель-Авиве (0,07) самые низкие показатели.

Самые лучшие дороги в Женеве, Цюрихе и Базеле (по 100 баллов набрал каждый город). Худшие — в Лагосе — 1 балл, Боготе — 59,31 балла и Рио-де-Жанейро — 59,7 балла.

Наиболее высокие оценки по качеству и доступности общественного транспорта получили Нью-Йорк (100), Сингапур (99,86) и Токио (98,89), а самые низкие — Карачи (1 балл), Богота (16,94) и Эль-Пасо (60,77).