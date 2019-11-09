Китайская компания Xiaomi представила удлиненный и недорогой смартфон Qin 2 Pro. Полное его название — Qin AI Assistant Pro, сообщил портал @hi-tech.

Смартфон получил 5-дюймовый дисплей с нестандартным соотношением сторон 22,5:9. В итоге получился компактный и узкий смартфон в корпусе из поликарбоната.

Фото @hi-tech. Внешне Qin 2 Pro полностью повторяет обычную модель

Смартфону досталась камера с разрешением 8 мегапикселей. От фронтальной камеры отказались ради экономии.

Qin 2 Pro получил новый восьмиядерный процессор, его модель пока не объявили. Оперативная память — 2 гигабайта, постоянная — 32 гигабайта.

У смартфона аккумулятор на 2 100 мАч, для зарядки есть разъем USB Type-C — на этом не стали экономить.

Фото Loxpo.com. Разъем USB Type-C в смартфоне оставили

Смартфон работает на упрощенной Android GO, которая адаптирована под слабые смартфоны. Поверх системы стоит фирменная оболочка Qin, созданная специально для смартфонов этой линейки с вытянутыми экранами.

Цену Qin 2 Pro пока не раскрыли, но предыдущая модель стоила 499 юаней, или около 4,5 тысячи сомов. Так что обновленная версия, скорее всего, будет стоить всего на 10-15 процентов дороже.

Qin — дочерняя компания Xiaomi, которая выпускает дешевые смартфоны для краудфандинговой площадки Youpin. Под этим брендом выходит третий телефон, но первая модель была обычной кнопочной «звонилкой».